Американські біологи створили гель, що відновлює зубну емаль

Для того, щоб домогтися оптимального результату, гель слід наносити на зуби на всю ніч, повідомляють Новини Ізраїлю.

Вчені з університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі з'ясували, що відносно рідкісна хвороба зубів – коричнева дистрофія емалі – викликається мутаціями в гені і білку MMP-20, які роблять емаль на зубах дуже крихкою, тонкої і вкрай уразливою до карієсу.

У гелі використовується білок MMP-20 в поєднанні з речовинами, покликаними заповнювати тріщини в емалі, викликані карієсом.