Американські біологи створили гель, що відновлює зубну емаль
11:45, 19 листопада 2015Зарубіжні новини
140
Американські біологи з'ясували, як формується зубна емаль, і створили новий гель, який не тільки відновлює покриття зубів, але і позбавляє від зубного болю.
У гелі використовується білок MMP-20 в поєднанні з речовинами, покликаними заповнювати тріщини в емалі, викликані карієсом / newsru.co.il
Для того, щоб домогтися оптимального результату, гель слід наносити на зуби на всю ніч, повідомляють Новини Ізраїлю.
Вчені з університету Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі з'ясували, що відносно рідкісна хвороба зубів – коричнева дистрофія емалі – викликається мутаціями в гені і білку MMP-20, які роблять емаль на зубах дуже крихкою, тонкої і вкрай уразливою до карієсу.
У гелі використовується білок MMP-20 в поєднанні з речовинами, покликаними заповнювати тріщини в емалі, викликані карієсом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter