Pfizer хоче купити Allergan за $ 150 млрд

Інформаційне агентство Bloomberg повідомляє з посиланням на інформовані джерела, що Pfizer має намір придбати акції Allergan за 380 доларів за один цінний папір. В цілому можлива угода оцінюється в 150 млрд доларів, пише Ремедіум.

Очікується, що про майбутнє злиття компанії офіційно оголосять вже у понеділок. Однак, на думку експертів, проведення операції може бути відкладено через наміри Міністерства фінансів США посилити вимоги до проведення угод злиття американських компаній із зарубіжними, метою яких є відхід від федеральних податків.

На даний момент ринкова капіталізація Allergan складає 112,5 млрд доларів, а Pfizer – 218 млрд.

Pfizer вже вдруге намагається купити європейську фармацевтичну компанію. У минулому році американський фармвиробник зазнав невдачу з AstraZeneca. Тоді британська AstraZeneca відхилила чотири пропозиції Pfizer, незважаючи на збільшення суми до 69 млрд фунтів (117 млрд доларів). Шляхом злиття з AstraZeneca, Pfizer мала намір перевести частину функцій головного офісу у Великобританію, щоб платити податки за британською ставкою (20%), що на 15% нижче американської (35%).