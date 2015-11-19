Результати аналізу крові можуть бути недостовірними

Останнім часом з'являється все більше тестів, які вимагають для проведення дуже малі кількості крові. Незважаючи на те, що подібні дослідження прості в застосуванні, отримані з їх допомогою результати можуть бути помилкові.

Ребекка Річардс Кортум (RebeccaRichards-Kortum) і її колеги вивчили склад крапель крові, взятих у донорів.

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У 20-мікролітрових краплях вчені визначали концентрацію гемоглобіну, кількість лейкоцитів, тромбоцитів, а також проводили диференційований аналіз лейкоцитів. У краплях об'ємом 10 мкл оцінювалася концентрація гемоглобіну.

Виявилося, що концентрація гемоглобіну і кількість тромбоцитів та лейкоцитів у кожній з крапель крові істотно розрізнялися. Так, рівень гемоглобіну в різних краплях, взятих у одного і того ж донора, міг відрізнятися більш ніж на 2 г на децилітр.

Автори підкреслюють, що для отримання достовірних результатів необхідні 6-9 крапель крові, а діагностика серйозних захворювань, наприклад, анемії або малярії, по одній краплі може виявитися неточною.