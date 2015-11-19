Планету почали заселяти бактерії, невразливі для будь-яких антибіотиків

У Китаї знайшли ген, який відповідає за невразливість до колистину — антибіотика з класу поліміксинів, які вважаються антибіотиками «останнього рубежу»: їх застосовують, коли інші класи препаратів вже не здатні знищити небезпечні мікроорганізми. Новий ген вже зустрічається в організмі південнокитайських тварин, і нещодавно почав фігурувати і в хворобах людини. Про це повідомляється в журналі Lancet Infection Diseases, пише Lenta.ru.

До останнього часу грамнегативні бактерії, набуваючи стійкості до антибіотиків, залишалися вразливими до впливу поліміксинів. У 2012 році Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала колістин (один із препаратів цієї групи) життєво важливим для здоров'я людини. Однак це не завадило китайським фермерам у великих кількостях давати колістин свиням та курам (для стимулювання їх росту).

Читайте такожВчені зі США розробили антибіотик нового поколінняВ результаті, як виявив І-Лю Юнь (Yi-Yun Liu) і його колеги з Південнокитайського агрономічного університету (Гуанчжоу), виник перший відомий науці ген несприйнятливості до колістину, здатний з легкістю переміщатися від однієї бактерії до іншої.

Більш того, цей ген вже широко поширився по Південному Китаю — його знайшли у 15 відсотках проб м'яса і у 21 відсотка тварин, чию кров взяли на аналіз у 2011-2014 роках. Що ще небезпечніше, ген резистентності до колістину почав відігравати свою роль у хворобах людини: його знайшли в 16 з 1322 проб сечі і крові, взятих на аналіз у лікарнях регіону.

Ген легко переміщується від однієї бактерії до іншої, посилюючи їх стійкість до антибіотиків, — на відміну від інших аналогічних мутацій, поширення яких обмежувалося найближчими нащадками мутованого мікроба. Він вже закріплюється в штамах кишкової палички, клебсієли (збудника пневмонії) і синьогнійної палички.

Причина в тому, що новий ген (MCR-1) закріплений на плазмідах — дволанцюгових кільцевих молекулах ДНК, здатних реплікуватися автономно. Тепер навіть заборона на використання колістину у тваринництві не виправить ситуацію: ген вже закріпився на плазмідах і навіть при відсутності контакту з антибіотиками не зникає. Таким чином, очевидного вирішення цієї проблеми поки що немає.