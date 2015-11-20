Куріння знижує рівень інтелекту - відкриття

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Единбурга, показало, що куріння прискорює процес старіння мозку. Курцям складно приймати рішення, планувати і вирішувати проблеми. Але є і хороша новина. Кинувши палити, людина може порозумнішати, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The New Indian Express.

Фахівці з'ясували: у курців процес вікового стоншування кори головного мозку протікає швидше. Мозкова кора пов'язана з багатьма функціями, включаючи увагу, пам'ять і мову. Швидкість старіння мозку у курців-добровольців виявилася в два рази вищою, ніж було виявлено у попередніх дослідженнях.

Також дослідження показало, що після відмови від шкідливої звички товщина кори може відновитися. В учасників дослідження, що кинули палити деякий час назад, мозкова кора була товща, ніж у тих, хто кинув не так давно. Тобто, у курців є шанс все виправити.