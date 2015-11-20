Велика кількість друзів у соцмережах призводить до стресу

Надлишок друзів на Facebook підвищує в організмі молодих людей рівень кортизолу - гормону стресу. Фахівці з Університету Монреаля припускають: це може рано чи пізно призвести до депресії. У новому дослідженні взяли участь 88 добровольців у віці від 12 до 17 років, передає meddaily.ru з посиланням на NDTV.

Читайте такожПсихологи радять інтровертам триматися подалі від соцмережУчасників запитували про частоту використання Facebook, кількість друзів в соцмережі і саморекламу. Ще добровольці розповіли про підтримку, що надається ними друзям у соціальній мережі. Крім того, вчені виміряли рівні кортизолу в організмі підлітків. Зразки в учасників брали по 4 рази в день протягом 3 днів.

Читайте такожЗаради здорових стосунків експерти радять видалити свого партнера з друзів в соцмережахФахівці з'ясували: рівень гормону стресу виявився підвищений у добровольців, які мали більше 300 друзів на Facebook. Через надлишок друзів рівень гормону зростав приблизно на 8%. Ймовірно, у підлітків, що мають більше 1000 або 2000 друзів в соцмережі, рівень кортизолу ще вищий. Також дослідники виявили, що в учасників, які підтримували своїх друзів на Facebook, наприклад, оцінювали їх повідомлення або писали їм слова підтримки, рівень гормону стресу був знижений.