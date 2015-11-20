Жінки, які народжують пізно, завдають шкоди психічному здоров'ю дочок

За даними нового дослідження, проведеного в Університеті Західної Австралії, дівчатка, яких народжують жінки старше 30 років, у дорослому віці часто страждають від депресії. Правда, учені поки що точно не знають, чому. Фахівці вивчили дані вагітних жінок, які брали участь у великому дослідженні, яке тривало з 1989 по 1991 рік, передає meddaily.ru з посиланням на Psych Central.

Потім дослідники протягом 23 років стежили за 1200 дітей учасниць. Фахівці оцінювали у них рівні депресії, тривоги і стресу. Потім, коли синам і дочкам виповнилося 20 років, результати порівняли з віком матерів і батьків на момент народження дітей.

Дослідження показало: у дочок, чиїм матерям на момент пологів було від 30 до 34 років, виявився підвищений рівень стресу порівняно з дівчатками, які народилися у жінок молодше 30 років. А дівчата, матерям яких на момент пологів було більше 30 років, страждали від депресії, стресу і тривоги набагато частіше за тих, чиї мами народили їх до 30 років.

Читайте такожДля жінок найефективнішим способом омолодження є вагітність5% матерів на момент народження дитини було менше 20 років. Однак це не впливало на ризик проблем з психікою. Від віку батьків ризик перерахованих вище проблем теж не залежав. Сини в групу ризику не потрапили. Дослідники припускають: справа може бути не тільки в біологічних чинниках. Так, ймовірно, через велику різницю у віці у стосунках матерів і дочок часто виникають труднощі.

Також на момент останнього опитування дочок матерів, які народжували пізно, вже могли з'явитися вікові проблеми зі здоров'ям. До речі, попередні дослідження показали, що дочки більше за синів переживають за хвороби матері. Можливо, саме тому психіка молодих людей не страждала.