Лихоманка Ебола повернулася до Ліберії - ВООЗ



Перший раз Ліберія була визнана вільною від вірусного захворювання в травні цього року, однак через 6 тижнів в країні було виявлено черговий випадок інфікування, пише Ремедіум. Вдруге ВООЗ оголосила Ліберії вільною від лихоманки Ебола у вересні. Але через кілька тижнів знову стало відомо про зараження геморагічною лихоманкою. Останнім пацієнтом став хлопчик 10 років.

З початку епідемії в Ліберії було зареєстровано 10,6 тис. пацієнтів з лихоманкою Ебола, з яких 4,8 тис. померли. Всього в країнах Західної Африки заразилися лихоманкою 29 тис. осіб, померло – 11,3 тис.

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На цьому тижні уряд Гвінеї оголосив про одужанні останнього пациентас лихоманкою Ебола. Виписка останнього пацієнта означає, що якщо протягом наступних 42 днів у країні не вдасться виявити нові випадки зараження, то Гвінея буде оголошена вільною від геморагічної лихоманки.