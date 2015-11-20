В якій країні живуть найдепресивніші люди

Про це свідчать результати дослідження, проведеного фахівцями з Організації економічного співробітництва та розвитку, пише Медпортал.

Щодня вживають антидепресанти кожні 118 на 1000 жителів Ісландії. Експерти відзначають, що Ісландія вже займала провідне місце у подібному дослідженні – однак у 2000 році препарати від депресії брав 71 житель країни з 1000. Деякі експерти пов'язують збільшення рівня вживання антидепресантів в країні з банкрутством трьох головних банків країни.

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Друге місце в рейтингу займає Австралія, де ці препарати регулярно приймають 96 людей з 1000. На третьому місці Португалія – 88 на 1000.