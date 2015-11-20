Сало корисніше за оливкову олію - медики

Зокрема, виявилося, що для приготування гарячих страв краще використовувати саме наш "стратегічний продукт".

Те, що сало може бути корисніше оливкової олії, встановили вчені з Університету Де Монтфорта в Англії, пише medikforum.ru. Дослідники заявили, що хоча користь олії добре відома, готувати на оливковій, кукурудзяній або соняшниковій, не дуже корисно для здоров'я. І краще використовувати для приготування їжі свиняче сало або вершкове масло.

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На користь цього висновку свідчать результати 20-річного дослідження з вивчення складу хімічних речовин, які виділяються в процесі нагрівання різних харчових жирів. Фахівці дійшли висновку, що під час приготування на олії виділяються альдегіди – речовини, чий вплив на організм підвищує ризик розвитку раку, хвороб серця і пригнічення мозкових функцій.

Дослідники стверджують, що, наприклад, у рибі, приготованій на соняшниковій або кукурудзяній олії, міститься в 200 разів більше токсичних альдегідів, ніж допускають стандарти безпеки.

Втім, дослідники відразу ж обмовилися: отримані ними дані не свідчать про безумовну шкоду олій. Головна користь даного продукту полягає в тому, що він містить поліненасичені жирні кислоти – важливий елемент для повноцінного харчування людини. Проблема в тому, що при нагріванні ці компоненти виділяють більше токсичних сполук, які накопичуються в організмі і згубно позначаються на здоров'ї.