Штучна підшлункова залоза успішно протестована в США

Зараз для підтримки рівня інсуліну у хворих на діабет використовується трансплантація бета-клітин в підшлункову залозу пацієнта або його імплантація в тіло хворого інсулінової помпи, пише Медпортал. Автори запропонували одночасно використовувати обидва цих методи.

Читайте такожАмериканські біологи створили гель, який відновлює зубну емаль

Співробітники Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі розробили штучну підшлункову залозу — прилад, який автоматично вимірює рівень глюкози в крові і виділяє потрібну кількість інсуліну

Усього в дослідженні взяли участь 14 осіб, які страждають на панкреатит. Вони пройшли процедуру пересадки бета-клітин, що виробляють інсулін, а також погодилися на імплантацію інсулінової помпи, здатної визначати рівень цукру в крові і ін'єкційно вводити інсулін.

Грегорі Форленца (GregoryForlenza) зазначає, що нова технологія дозволить пересадженим бета-клітин довше функціонувати в тілі пацієнта, а значить допоможе поліпшити якість життя хворих на діабет.