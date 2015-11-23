Дієта має бути індивідуальною - дослідження

Чому деякі не можуть схуднути, хоча неухильно дотримуються рекомендацій дієтолога? Ймовірно, справа в тому, що організм таких людей особливим чином реагує на "нешкідливі" продукти. Про це розповідається у статті в журналі Cell. Вчені протягом тижня аналізували все, чим харчувалися 800 чоловіків і жінок протягом тижня. Деякі з них харчувалися лише тим, що запропонував дієтолог, а інші — тим, що вирішили приготувати самі. Дослідники враховували вік, індекс маси тіла та наявність/відсутність конкретних захворювань у учасників, пише Здоров'я.

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Виявилося, що рівень глюкози в крові може сильно змінюватися після вживання продуктів, які зовсім не багаті вуглеводами та мають низький глікемічний індекс. Втім, підвищення вмісту глюкози в крові у кожної окремої людини після прийому конкретної їжі можна передбачити: для цього автори статті розробили комп'ютерний алгоритм. На підставі нього можна будувати спеціальні дієти і надалі відчувати їх ефективність на добровольцях.