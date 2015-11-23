Депресія може бути заразною

Джеральд Хэйфелл і Дженніфер Хеймс, автори дослідження з Університету Нотр-Дам (штат Індіана) виявили, що негативна реакція на стреси схильних до депресії дівчат, поширюється на їхніх сусідок по кімнаті. Через шість місяців у них теж починають з'являтися симптоми депресії.

Як правило, депресія розвивається в більшості випадків у тих, хто розглядає події ззовні як результат факторів, які в силу власної ущербності вони не здатні змінити.

Згідно з даними ВООЗ, психічними розладами страждає кожен четвертий-п'ятий житель Землі, а до 2020 року депресія займе перше місце серед захворюваності.

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Особливо часто, як зазначають психологи, депресія виникає у людини восени та навесні. Боротися з нею фахівці рекомендують фізичними навантаженнями - при активному русі в організмі виділяються ендорфіни або "гормони задоволення". Також корисні півгодинні прогулянки перед сном і контрастний душ. Під час обіду в робочі дні, коли на вулиці ясно і сонячно, потрібно якомога довше перебувати на відкритому повітрі, а в робочому приміщенні варто подбати про освітлення: чим воно яскравіше, тим краще.

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Після зими організм людини сильно виснажений і відзначається зниження імунітету, тому необхідно пам'ятати про вітаміни, зокрема про таких, як B, C і D.

Також слід зазначити, що на настрій впливає вітамін D, який заповнити можна не тільки за допомогою сонячного світла, але споживанням молочних продуктів, печінки, вершкового масла і риби. Раціон повинен включати в себе продукти, що підвищують рівень гормону "гормон щастя" – серотоніну, який відповідає за гарний настрій. До цих продуктів відносять фініки, хурму, сливи, банани, інжир, яблука і шоколад.

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Також як і в інші пори року, навесні важливо дотримуватися режиму сну і неспання, праці і відпочинку. Сон повинен тривати не менше 8 годин. Неповноцінний сон впливає не тільки на розумову діяльність, на стан організму і його працездатність, але і на загальне психічне самопочуття.