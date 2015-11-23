Білінгви швидше відновлюються після інсульту

Згідно з дослідженням учених з Единбурзького університету, вивчення другої мови робить позитивний вплив на мозок, навіть якщо другий почали вчити мову в дорослому віці, пише Медпортал.

У своєму дослідженні вчені з Інституту Медичних наук Нізама (Nizam's Institute of Medical Sciences) вивчили дані про 608 хворих, що перенесли інсульт, в період з 2006 по 2013 рік. Майже половина хворих були білінгвами і говорили як мінімум на двох мовах. Виявилося, що на момент дослідження когнітивні функції повністю відновилися у 40% білінгвів і лише у 20% тих, хто знав тільки одну мову.

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Люди, що говорять на декількох мовах, показали кращі результати в тестах, спрямованих на оцінку уваги, а також здібностей отримувати і організовувати інформацію. Знання мов ніяк не впливало на ризик розвитку афазії після інсульту.

Раніше вчені показали, що білінгвізм також впливає на час прояви симптомів хвороби Альцгеймера – у людей, які володіють кількома мовами, це захворювання розвивалося в більш старшому віці.