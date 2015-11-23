Білінгви швидше відновлюються після інсульту
Група індійських науковців під керівництвом Субхаша Каула (Subhash Kaul) з'ясувала, що люди, які знають дві мови, відновлюються швидше, ніж ті, хто говорить тільки на одному.
Згідно з дослідженням учених з Единбурзького університету, вивчення другої мови робить позитивний вплив на мозок, навіть якщо другий почали вчити мову в дорослому віці, пише Медпортал.
У своєму дослідженні вчені з Інституту Медичних наук Нізама (Nizam's Institute of Medical Sciences) вивчили дані про 608 хворих, що перенесли інсульт, в період з 2006 по 2013 рік. Майже половина хворих були білінгвами і говорили як мінімум на двох мовах. Виявилося, що на момент дослідження когнітивні функції повністю відновилися у 40% білінгвів і лише у 20% тих, хто знав тільки одну мову.
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Люди, що говорять на декількох мовах, показали кращі результати в тестах, спрямованих на оцінку уваги, а також здібностей отримувати і організовувати інформацію. Знання мов ніяк не впливало на ризик розвитку афазії після інсульту.
Раніше вчені показали, що білінгвізм також впливає на час прояви симптомів хвороби Альцгеймера – у людей, які володіють кількома мовами, це захворювання розвивалося в більш старшому віці.