Фахівці представили список суперпродуктів, що рятують від жирових відкладень

Це кокосовий оцет, кориця, ламінарія, молоко з куркумою, гранати і полиновий чай, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Кокосовий оцет дуже схожий на інші види оцту. Його переважно використовують в кухні Південно-Східної Азії. В ньому мало калорій і вуглеводів. Зате в кокосовому оцті багато мінеральних речовин (особливо калію), що допомагають контролювати цукор і прискорюють обмінні процеси. Дієтологи радять змішати одну столову ложку оцту з теплою водою. Таким чином вийде "ранковий напій", з якого краще починати день. Альтернатива - оцет можна додавати в салати.

Кориця прискорює метаболізм і не дає утворюватися жировим відкладенням. А ще вона знижує рівень цукру, який зазвичай підвищений у огрядних людей. Корицю можна додавати в гарячі напої (чай, кава) або в кашу. У свою чергу, ламінарія - справжнє джерело речовин, що прискорюють процес травлення, та йоду, що позитивно позначається на обміні речовин. Молоко з куркумою стимулює вироблення жовчі, а вона допомагає розщеплювати їжу і перетравлювати жири. Куркума запобігає здуттю і газоутворенню.

Гранати багаті клітковиною, що гарантує насичення при мінімальному споживанні калорій. Ще в гранатах багато антиоксидантів. А полиновий чай чудово виводить токсини з тіла і підтримує здоровий обмін речовин. Однак не можна ним зловживати і пити довше чотирьох тижнів, інакше з'являться побічні ефекти.