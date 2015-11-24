Росія стоїть перед загрозою епідемії тифу, в епіцентрі - Москва і Санкт-Петербург

Анна Попова – керівник Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини – заявила, що через високий рівень захворюваності на педикульоз в країні виникла небезпека виникнення епідемії висипного тифу, викликаного паразитами, повідомляє Медпортал.

Попова повідомляє, що зростання поширення вошей серед населення спостерігається у 22 регіонах Росії, найбільш неблагополучними називають Амурську область, Карачаєво-Черкесіюю, Санкт-Петербург, Москву і Московську область.

Читайте такожВ Одесі у вагітної жінки виявлено черевний тифВ порівнянні з даними минулого року в деяких регіонах кількість зафіксованих випадків захворювання на педикульоз зросла в десятки разів: в КЧР цей показник зріс на 500%, в Якутії – на 92%, в Амурській області – на 50%, у Волгоградській області – на 34%, в Москві – на 11%, в Санкт-Петербурзі – майже на 4%. Причому реальний рівень зараження вошами може виявитися ще вищим, ніж відображений в офіційних даних.

Головний санітарний лікар зазначила про необхідність втручання регіональних органів влади, проведення профілактичних заходів та просвітницької роботи, в іншому випадку безконтрольна епідемія педикульозу може послужити причиною поширення висипного тифу.

Обидві столиці і Підмосков'я перебуває під загрозою з причини низького рівня профілактики педикульозу в поєднанні з великим потоком мігрантів і великою кількістю осіб без певного місця проживання на цих територіях.