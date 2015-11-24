Бронхіоліт у дитинстві підвищує ризик розвитку астми у дорослому віці



Вчені з Університету Східної Фінляндії зібрали в 1981-1982 роках медичну інформацію про 83 дітей, госпіталізованих з бронхіолітом, і 44-х, потрапили у лікарню через пневмонії. Дані відбиралися тільки про пацієнтів молодше двох років, пише Ремедіум. У 2010 році для подальшого медичного спостереження з них були запрошені 48 осіб, що перенесли в дитинстві бронхіоліт, і 22 людини, які перехворіли бронхітом. Ще 138 добровольців у віці 28-31 року увійшли в контрольну групу.

За підсумками медичного обстеження, астма була діагностована у 31% пацієнтів з бронхіоліт-групи, у 9% учасників, які перехворіли пневмонією, і у 11% волонтерів з контрольної групи.

Читайте такожДомашні тварини захищають дітей від астми, показало дослідження

Бронхіоліт і пневмонія є досить поширеними інфекційними захворюваннями нижніх дихальних шляхів у маленьких дітей. Близько 30% дітей протягом першого року життя переносять бронхіоліт (в 1-3% випадків розвивається важка форма захворювання, що вимагає госпіталізації). Науковці вже тривалий час пов'язують перенесені в дитинстві інфекції нижніх дихальних шляхів з підвищеним ризиком хронічних захворювань легень у дорослому віці.