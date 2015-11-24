Короткий світловий день впливає на гормональну систему - дослідження

Результати роботи опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society, пишуть Новини Ізраїлю.

В результаті вивчення сибірських хом'яків (Phodopus sungorus), система наднирників яких аналогічна системі людини, вчені виявили відмінності в механізмі впливу мелатоніну – гормону, концентрація якого підвищується в темний час доби і знижується в денний час – на гормон надниркових залоз дегідроепіандростерон (DHEA), що відповідає за рівень агресії у ссавців, птахів і, імовірно, людини. Застосування цього гормону офіційно заборонено на спортивних змаганнях.

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Виявилося, що у самок мелатонін діє безпосередньо на наднирники, вивільняючи DHEA включаючи і так звану сезонну агресію, тоді як у самців мелатонін діє на DHEA через гормони гіпофіза.

Таких висновків дозволило дійти спостереження за поведінкою хом'яків, їх реакцією на порушників території, частотою нападів і тривалістю атак.

Подібні гендерні відмінності фахівці пояснюють еволюційним механізмом: підвищення агресивності в зимовий час може давати самкам перевагу в умовах дефіциту їжі.