Регулярне вживання волоських горіхів запобігає розвитку діабета

08:45, 25 листопада 2015
Зарубіжні новини
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Згідно з результатами недавнього дослідження, якщо люди, які у групі ризику щодо діабету, будуть їсти щодня жменю волоських горіхів, їх шанси захворіти різко зменшаться.

ampodemoda.com

Вчені встановили, що горіхова дієта покращує стан судин і знижує рівень шкідливого холестерину, хоча не впливає на рівень глюкози в крові чи на артеріальний тиск, повідомляють Новини Ізраїлю.

Вживання волоських горіхів також пов'язано з поліпшенням функції ендотелію.

На думку дослідників, додавання в дієту волоських горіхів покращує якість будь-якої дієти.

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