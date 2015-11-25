Регулярне вживання волоських горіхів запобігає розвитку діабета

Вчені встановили, що горіхова дієта покращує стан судин і знижує рівень шкідливого холестерину, хоча не впливає на рівень глюкози в крові чи на артеріальний тиск, повідомляють Новини Ізраїлю.

Вживання волоських горіхів також пов'язано з поліпшенням функції ендотелію.

На думку дослідників, додавання в дієту волоських горіхів покращує якість будь-якої дієти.