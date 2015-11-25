Регулярне вживання волоських горіхів запобігає розвитку діабета
08:45, 25 листопада 2015Зарубіжні новини
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Згідно з результатами недавнього дослідження, якщо люди, які у групі ризику щодо діабету, будуть їсти щодня жменю волоських горіхів, їх шанси захворіти різко зменшаться.
Регулярне вживання волоських горіхів запобігає діабету / ampodemoda.com
Вчені встановили, що горіхова дієта покращує стан судин і знижує рівень шкідливого холестерину, хоча не впливає на рівень глюкози в крові чи на артеріальний тиск, повідомляють Новини Ізраїлю.
Вживання волоських горіхів також пов'язано з поліпшенням функції ендотелію.
На думку дослідників, додавання в дієту волоських горіхів покращує якість будь-якої дієти.
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