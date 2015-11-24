Генетично модифіковані комарі допоможуть у боротьбі з малярією

Розробка вчених може стати одним з методів боротьби з малярією, пише Ремедіум, посилаючись на The Guardian.

За допомогою системи редагування геному CRISPR-Cas9 вчені вмонтували у геном комарів роду Anopheles stephensi ген, відповідальний за вироблення антитіл до Plasmodium falciparum. У лабораторних тестах було показано, що у 99,5% випадків модифіковані комарі успішно передають своїм нащадкам ген стійкості до плазмодію.

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За словами авторів роботи, якщо випустити отриманих у лабораторії комарів у дику природу, при схрещуванні диких і модифікованих комах, ген резистентності до Plasmodium falciparum буде швидко поширюватися, що призведе в майбутньому до зниження частоти зараження людини малярією.

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Дослідники підкреслюють необхідність подальшого вдосконалення системи редагування геному і проведення польових випробувань.

Система редагування геному CRISPR-Cas9 має у своїй основі «запозичений» у бактерій механізм захисту від вірусної інфекції. Керують системою однониткові РНК-гіди, які дозволяють розпізнавати короткі послідовності ДНК і розрізати їх за допомогою ферменту нуклеази Cas9. Після чого молекула ДНК може відновити свою структуру за наявною матриці. Вчені навчилися створювати необхідні короткі РНК послідовності, які відповідають меті дослідження, тобто конкретного гену.