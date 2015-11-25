У Китаї планується створити найбільший у світі центр клонування
На півночі Китаю планується побудувати найбільший у світі центр клонування домашніх тварин.
Будівництвом буде займатися корпорація Boyalife Group спільно з Медичним інститутом Пекінського університету, Тяньцзиньским міжнародних інститутів біомедицини та фармацевтики, а також корейським Суамським інститутом біотехнологій. Планується, що центр розпочне свою роботу вже в 2016 році, пише Медпортал.
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У центрі будуть відтворювати декоративних і службових собак, велику рогату худобу і скакових коней. Зокрема, там планують отримувати не менше ста тисяч ембріонів великої рогатої худоби, збільшивши з часом цей показник до 1 мільйона. Крім того, у центрі клонування розміститься архів генів і музей.
У Китаї вже функціонує перше комерційне підприємство по клонуванню тварин, яке також було організовано спільно з корпорацією Boyalife Group.