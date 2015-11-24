У Ліберії від лихоманки Ебола помер підліток

Тоді повідомлялося, що небезпечна хвороба була виявлена у десятирічної дитини, однак за уточненими даними, хлопчикові було 15 років, пише Медпортал.

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Джерело, що побажало залишитися невідомим, повідомило журналістам, що найближчим часом варто чекати нових смертей, викликаних вірусом Ебола. Ознаки захворювання були виявлені у всіх п'яти членів сім'ї померлого хлопчика, а його батька і брата вже госпіталізовано.