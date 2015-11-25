Кількість нових випадків інфікування ВІЛ-інфекцією скоротилася на 35% - ЮНЕЙДС

Такі дані наводяться в звіті ЮНЕЙДС, опублікованому напередодні Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, пише Ремедіум.

Читайте такожПрепарат проти алкоголізму перспективний в терапії ВІЛ-інфекції - вченіСтаном на кінець 2014 року в світі проживає 36,9 млн ВІЛ-інфікованих. При цьому за оцінками ЮНЕЙДС, близько 15,8 млн осіб мають доступ до антиретровірусного лікування, порівняно з 7,5 млн людей в 2010 році і 2,2 млн в 2005 році. До 2020 уряду мають намір збільшити в два рази кількість людей, які проходять антиретровірусну терапію. Посилення заходів по боротьбі з вірусом зіграє важливу роль в досягненні мети в області лікування «90-90-90», полягає в тому, щоб 90% людей, які живуть з ВІЛ, знали про свій позитивний статус, 90% ВІЛ-інфікованих мали доступ до терапії і 90% пацієнтів, які перебувають на лікуванні, домоглися вірусної супресії.

«Кожні п'ять років ми домагалися більш ніж дворазового збільшення числа людей, що знаходяться на лікуванні. Нам потрібно це зробити ще один раз, щоб зупинити епідемію СНІДу і не дати їй повернутися», - заявив виконавчий директор ЮНЕЙДС Мішель Сідібе (Michel Sidibé).

Читайте такожПоказники інфікування ВІЛ у світі знизилися на 35% - ООН

У доповіді фахівці ЮНЕЙДС визначили 35 країн, на які припадає 90% нових ВІЛ-інфекцій та які потребують інтенсифікації програм по боротьбі з ВІЛ. Очікується, що зосередження зусиль на найбільш результативних програмах принесе велику користь до 2030 року: буде відвернене 21 млн смертей від СНІДу та 28 млн нових випадків ВІЛ-інфекції.