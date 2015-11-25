ВІЛ покинув список смертельно небезпечних хвороб - вчені

Тепер хвороба перейшла у той же ряд, що й діабет, гіпертензія та інші серцево-судинні захворювання, передає Lenta.ru з посиланням на блог Discover.

За останніми даними американської статистики, середній вік смерті ВІЛ-пацієнтів різко зріс порівняно з 1987 роком. Для чоловіків він виріс на 34 відсотки: з 37,9 (1987 рік) до 50,8 року (2013). Серед жінок прогрес ще більш разючий — з 35,2 до 49,7 року.

24 листопада 2015 року був представлений новий звіт програми ООН по боротьбі з ВІЛ/СНІДом. Відзначається, що до кінця 2013 року в світі було близько 36,9 мільйона ВІЛ-інфікованих, і 70 відсотків їх живе в Африці південніше Сахари. Число нових випадків зараження з 2000 року скоротилося на 35 відсотків. Антиретровірусну терапію в 2015 році проходять 15,8 мільйона інфікованих (зростання на 2,2 мільйона порівняно з 2014 роком).

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Таких результатів вдалося досягти завдяки ранньому початку лікування, довгостроковій терапії та медичному обслуговуванню ВІЛ-інфікованих. Нарешті, вже в 2010-і роки стала очевидна користь антиретровірусної терапії, навіть у пацієнтів з ослабленою імунною системою вона підвищує рівень життя і різко знижує ймовірність передачі вірусу іншим людям.

Лікарі відзначають, що головною загрозою для здоров'я ВІЛ-інфікованих зараз є не пов'язані з вірусом СНІДу хвороби, а побічні ефекти антиретровірусних препаратів та імунодефіциту — інфаркти, визначені типи раку і неврологічні захворювання.

Раніше УНІАН з посиланням на доповідь Об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІД (ЮНЕЙДС) повідомляв, що за останні 15 років був досягнутий значний прогрес у профілактиці та лікуванні ВІЛ: за цей час захворюваність знизилася на 35%, а смертність – на 41%.