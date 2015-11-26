Почуттям насичення керують кишкові бактерії

До таких висновків прийшли вчені з Університету Руана (RouenUniversity) на чолі з Сергієм Фетисовим (Sergueï Fetissov), які вивчали роль популяцій кишкової палички, що населяють травну систему мишей і щурів, пише Медпортал.

Виявилося, що після того, як мікроорганізми отримували достатню кількість поживних речовин (через 20 хвилин після прийому їжі), вони починали синтезувати білки, які впливали на нейрони головного мозку, пов'язані з апетитом, подаючи їм сигнал про насичення.

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Дослідникам вдалося ідентифікувати і виділити ці білки. У своїх подальших експериментах вони вводили мишам білки ClpB за допомогою ін'єкцій, щоб зрозуміти, як збільшені концентрації вплинуть на апетит. Подібні маніпуляції викликали зниження апетиту. Виявилося, що білки ClpB стимулювали вироблення гормону, відомого як пептид YY, який відповідальний за розвиток почуття насичення. Також вони викликали активацію нейронів, пов'язаних з придушенням апетиту.

Автори пояснюють, що це не перше дослідження, присвячене впливу мікробіома на процеси в організмі. Вже ясно, що бактеріальні популяції важливі для нормального самопочуття, а зміна складу мікробіома може призвести до розвитку серйозних проблем зі здоров'ям.