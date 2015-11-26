При чханні мікроби розлітаються на 8 метрів

11:35, 26 листопада 2015
Зарубіжні новини
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Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology) під керівництвом Лідії Буруйби (Lydia Bourouiba) провели серію експериментів для того, щоб з'ясувати, як поширюються краплі слини і мокротиння при чханні.

4tololo.ru

Для участі в експерименті автори залучили осіб, які змушені були чхати близько 50 разів, пише med2.ru.

Вчені зняли цей процес з допомогою 9 камер і змонтували відео, яке демонструє, що краплі поширюються на відстань до восьми метрів.

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