При чханні мікроби розлітаються на 8 метрів
11:35, 26 листопада 2015Зарубіжні новини
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Дослідники з Массачусетського технологічного інституту (Massachusetts Institute of Technology) під керівництвом Лідії Буруйби (Lydia Bourouiba) провели серію експериментів для того, щоб з'ясувати, як поширюються краплі слини і мокротиння при чханні.
При чханні мікроби розлітаються на 8 метрів / 4tololo.ru
Для участі в експерименті автори залучили осіб, які змушені були чхати близько 50 разів, пише med2.ru.
Вчені зняли цей процес з допомогою 9 камер і змонтували відео, яке демонструє, що краплі поширюються на відстань до восьми метрів.
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