Простий спосіб тренування мозку



В експерименті взяли участь 324 здорових жінок-близнюків у віці від 43 до 73 років (середній вік склав 55 років). Обстежувати саме близнюків вчені вирішили виходячи з наявності у цих людей загальних генів і схожих умов життя в ранньому віці.

За учасниками спостерігали з 1999 року протягом 10 років. Вчені відстежували стан здоров'я учасників експерименту. В результаті були зафіксовані особливості їх мислення, пам'ять, здібності до навчання. Також вчені враховували генетичні фактори, що впливають на когнітивні особливості.

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Виявилося, що найнадійніше збереження розумових здібностей гарантують сильні треновані ноги. Близнюки, що мали такі на початку дослідження, через 10 років найменше постраждали від різних порушень пам'яті та мислення. З чого учені зробили висновок, що, просто підвищивши в середньому віці фізичну активність, людина здатна захистити себе від когнітивних розладів у літньому віці.