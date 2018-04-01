Перша полуниця: чи варто піддаватися спокусі?...

Улюблена ягода знову у продажу. Вона приваблює з лотків червоними боками і, на відміну від своєї зимової попередниці, буквально п`янить ароматом.

Саме вона остаточно позбавить нас від зимового авітамінозу, завершивши справу, почату зеленню і редискою. Полуниця особливо багата на вітаміни групи В, у ній більше, ніж у лимоні, вітаміну С, багато фолієвої кислоти, заліза, міді, органічних кислот. А солодкого смаку їй додає цілий набір цукрів.

Крім збагачення вітамінами, полуниця активізує обмінні процеси в організмі, зміцнює серцево-судинну систему. Завдяки вмісту саліцилової кислоти (згадайте аспірин), знімає жар і біль у суглобах. Крім всього цього, полуниця – один із найвідоміших (і найсмачніших!) афродизіаків.

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

Є у "червоної красуні" і свої мінуси. Піддаватися полуничній спокусі не варто людям із гастритом, гастродуоденітом, виразковою хворобою. А винні у всьому дрібні кісточки, які подразнюють слизисту. Існує думка, що не потрібно захоплюватися полуницею людям із подагрою: вона може підсилити проблеми з суглобами.

Обережними потрібно бути гіпертонікам, які вживають препарати на основі енапрілу: у поєднанні з полуницею цей препарат може створити навантаження на нирки. І, звичайно ж, дотримуйтеся обережності, якщо ви алергик (через свою пористу структуру полуниця накопичує сильний алерген – пилок).

Полуниця з городу (якщо тільки вона не росла під плівкою) небезпечна паразитами через органічні добрива, які активно використовуються при її вирощуванні. “Вигнати” їх, промивши ягоди водою, не можливо. Але, щоб бути повністю спокійним, ви можете обробити її за допомогою спеціального приладу — озонатора. На корисних властивостях полуниці обробка озоном не відіб`ється.

ВИБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО

Відбирайте тверді ягоди з квітконіжками, що збереглися (якщо вони цілі — вітамін С на місці). Не варто купувати дуже велику полуницю: вона водянистіша. Вітамінів же в ній не більше, ніж у середній або дрібній (таку і потрібно брати). На ягодах не повинно бути плямочок (ознака псування або обприскування хімічними речовинами). Перш ніж купити, принюхайтесь. Якщо полуниця ароматна — вона дозріла самостійно. Якщо ж майже без запаху — їй «допомогли» мильним розчином. А, значить, корисних речовин у ній набагато менше.

ЧИ МОЖНА ЇСТИ ПОЛУНИЦЮ, ЯКУ ПРОДАЮТЬ У КИЄВІ

Утриматися від спокуси купити першу полуничку на ринках дуже важко. Хочеться вже зараз спробувати кілограм-другий. Але фахівці санітарно-епідеміологічних лабораторій столиці радять зачекати. На початку червня в середній смузі України, і особливо на Київщині, дозріває справжня полуниця. Ягідки у неї щільні, ароматні в жодне порівняння не йдуть з тими, що продаються раніше цього терміну.

«Цілорічна полуниця із супермаркету - в пластиковому контейнері і з пластиковим смаком - годиться хіба що для коктейлю «Маргарита» або як прикраса для торта. У салаті з авокадо і креветками вона теж придатна, але для їжі полуничка без нічого поки що непридатна, оскільки майже позбавлена смаку і навіть соку не дає», - розповіли у відділі гігієни харчування санепідстанції Шевченківського району.

«Проблеми з соком, та й зі смаком і у імпортної полуниці, яка з`являється на прилавках зараз, - стверджують у відділі гігієни харчування. - Уявляєте, на які хитрощі доводиться йти постачальникам, щоб довезти з-за кордону таку ніжну і швидкопсувну ягоду? Ясно, що велику частину часу вона буде в холодильнику. Навряд чи це добре позначиться на її смаку. Та і холодильник їй не допоможе, якщо вона без консервантів. Харчуватися ж вітамінами, покритими шаром хімікатів, та ще за ціною, що перевищує класичну літню, - задоволення, погодьтеся, не з приємних...».

Кажуть, що існує ще один спосіб зберігання заморських ягід - обробка інертними газами (азотом і т.д.), які не дають розвинутися окислювальним процесам. До речі, цей спосіб найдорожчий. Як правило, в найбільших супермаркетах продається якраз полуниця «під газом».

Рання київська полуничка виходить на ринкові простори пізніше, ніж імпортна на місяць.

За словами завідуючої санітарно-ветеринарної лабораторії Лук’янівського ринку Тамари Ленів, лише вчора на Лук’янівці з`явилася полуниця з Бориспільського району. В основному торгують кримською, одеською, черкаською і херсонською.

Зазвичай у ранніх сортів ягоди найніжніші, вони і зберігаються погано, і псуються швидко. Втім, це недивно: перша полуниця - товар дорогий, виробники різними методами прагнуть прискорити її дозрівання - найчастіше за допомогою ударних доз азотних і інших добрив. У цьому випадку полуниця набирає масу рекордними темпами - за рахунок вологи. Тому у ранніх сортів ягоди рихлі, водянисті і не дуже смачні, а нерідко на наступний ранок після покупки можуть і запліснявіти. Та ще і нітриту з нітратами в ній багато.

ПОЛУНИЧНІ ПОРАДИ

• Кращий спосіб «зберігання» полуниці — це купити і з`їсти. Але якщо все-таки потрібно днинку потримати, не мийте ягоди! Акуратно викладіть у простору миску, закрийте харчовою плівкою і поставте на нижню полицю холодильника.

• Їсти полуницю потрібно в проміжках між вживанням їжі. За годину до їжі (оскільки це аперитив, то без цукру) або години через дві після. Тоді вітаміни засвояться.

• Комбінуйте її з молоком або сметаною. Кальцій компенсує удар щавлевої кислоти, яка є в полуниці, по суглобах і зубах.

• Якщо ви посипали ягоди цукром, з`їсти їх потрібно відразу ж, поки не окислилися вітаміни.

• Не викидайте «хвостики»! Висушіть їх на підвіконні – і всю зиму зможете пити вітамінний чай. На відміну від самих ягід, такий напій корисний при подагрі і остеохондрозі. Допоможе він і при застуді.

ПОЛУНИЧНА МАСКА

Полунична маска живить і очищає, і особливо допомагає при жирній шкірі — додає їй матовості і звужує розширені пори.

Розчиніть 1 ч.л. морської солі в 1 склянці води. Змочіть серветку і накладіть на обличчя хвилин на 20. Так ви прочистите потові залози. Перетерту і змішану з вершками (вони допомагають засвоєнню вітамінів) полуницю нанесіть на обличчя. Потримайте 20—30 хв. Змийте.

Наносити таку маску можна хоч щодня — поки на прилавках і на грядках є полуниця.

Ольга Малишок, Сегодня