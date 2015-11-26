Прогестеронова підтримка не здатна запобігти викидню - дослідження

Група дослідників з Великої Британії вважає, що прогестерон нездатний запобігти викидню в першому триместрі вагітності, пише Медпортал.

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Раніше вважалося, що однією з можливих причин викидня на ранніх стадіях вагітності може бути низький рівень прогрестерона. Саме тому нерідко жінкам, які вже перенесли викидні, призначалася прогестеронова підтримка.

Вчені з Університету Бірмінгема (University of Birmingham) провели дослідження за участю 826 жінок, у яких в анамнезі було три або більше мимовільних переривань вагітності в першому триместрі.

Двічі на день жінки після настання вагітності вводили вагінальні свічки – одним пропонувалися супозиторії, що містять 400 мг прогестерону, а інші отримували плацебо. Подібна терапія починалася не пізніше 6 тижні вагітності і тривала до 12 тижня.

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Виносити дітей вдалося 65,8% жінок, які отримували прогестерон, і 63,3% тих, хто отримував плацебо. Все це свідчить про невисоку ефективність прогестеронової підтримки.

Аррі Куумарасамі (ArriCoomarasamy) відзначає, що, хоча прогестерон практично ніяк не запобігає викидню, його прийом не викликає жодних побічних ефектів і ніяк не позначається на ембріональному розвитку дитини.