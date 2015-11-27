Зелений чай і какао корисні для нирок

Какао та зелений чай містять речовини, що допомагають запобігти і навіть вилікувати ускладнення з боку нирок, викликані діабетом, йдеться у звіті Університету Кампінас. Як зазначає meddaily.ru з посиланням на La Prensasa, було доведено, що досліджувані речовини зменшують показники смерті подоцитів, клітин, що обмежують виведення білків в сечу.

Потрапляння великої кількості альбуміну в сечу - основний показник проблем з нирками у діабетиків. А какао і зелений чай корисні через вміст поліфенолів. Але, до речі, у какао є й інші речовини, які здатні впоратися з негативними ефектами діабету. Одна з них - теобромін - алкалоїд, що активує нервову систему.

Дослідження проводилося на щурах, у яких був викликаний діабет, і на клітинах, взятих з тканин гризунів і людей. Тканини піддавали впливу великої кількості глюкози, щоб симулювати діабет. Треба сказати, какао, зелений чай давно потрапили в поле зору вчених. Вони вже знайомі з їх антиоксидантними і протизапальними властивостями. Наприклад, чай захищає від серцево-судинних хвороб, а какао знижує систолічний тиск.