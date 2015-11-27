Створена перша в світі інсулінова таблетка

Діабетики змушені щодня робити собі по кілька ін'єкцій інсуліну в день. Ця непроста процедура порушує розпорядок дня і приносить безліч проблем, у тому числі і психологічних. Але американські фармацевти знайшли спосіб доставляти інсулін в організм людини без уколів та інших хворобливих процедур, повідомляє scienceblog.ru.

Медики з американського міста Санта-Барбара створили таблетки, що містять денну дозу інсуліну. На шляху створення цих ліків медики зіткнулися з безліччю проблем, однією з яких є безпосередньо сам спосіб оральної доставки інсуліну. Справа в тому, що молекули інсуліну під впливом травних соків повністю знищуються при попаданні в травну систему людини.

Над створенням інсулінової таблетки вчені вже кілька десятиліть ламають голову, проте до недавнього часу істотно просунутися в цьому питанні нікому не вдавалося. Але Самір Митраготрі і її колегам все-таки вдалося створити таблетки, які не піддаються впливу шлункового соку. Ліки упаковані в захисну капсулу, яка здатна доставити інсулін в тонкий кишечник, звідки він всмоктується в кров.

Поки що ці таблетки ще не пройшли клінічні випробування, тому не ясно, коли надійдуть у продаж і чи надійдуть взагалі.