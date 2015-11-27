Вчені встановили: діти, що народжуються на вихідних, часто помирають у перші 7 днів життя

Британські медики з'ясували, що діти, які народжуються на вихідних, мають помітно більше шансів померти в перші сім днів свого життя, причини чого поки що залишаються неясними.

Спостереження за життям немовлят і матерів в перші дні після народження показали, що новонароджені набагато частіше гинуть у перші сім днів життя у тих випадках, якщо вони народжуються в п'ятницю або на вихідних, пишуть британські вчені в статті, опублікованій в журналі BMJ, повідомляють РИА Новости.

"На жаль, зупинити пологи у вихідні ми не можемо, це неминучість. Нам потрібні шляхи вирішення цієї проблеми та нові дослідження, які б пояснили, чому пологи під час робочих днів благотворно впливають на виживання дітей. Вони допоможуть нам зрозуміти, як ми могли б поширити цей ефект на жінок, які народжують у вихідні", — прокоментував дослідження Джонатан Сноуден (Jonathan Snowden), гінеколог з медичного університету штату Орегон в Портленді (США).

Читайте такожДля жінок найефективнішим способом омолодження є вагітністьДо такого висновку прийшла група вчених під керівництвом Вільяма Палмера (William Palmer) з університетського коледжу Лондона (Великобританія), яка проаналізувала результати пологів і причини ранньої дитячої смертності серед 1,35 мільйона немовлят, народжених у Сполученому Королівстві з 2010 по 2012 рік.

Вивчаючи ці дані, автори статті помітили вкрай незвичайний і страшний феномен – число дітей, що вмирали в перший тиждень свого життя, було на 12% вище для дітей, народжених на вихідних, ніж для немовлят, що народилися в робочі дні тижня. В середньому, у вихідні помирало близько семи немовлят на 1000 новонароджених, а в робочі дні – не менше одного на тисячу.

Читайте такожПарацетамол під час вагітності загрожує здоров'ю хлопчиків - вченіНавіть коли вчені врахували всі побічні фактори – потенційну різницю в доходах матерів, їх освіту, їх шкідливі звички та інші потенційні підсилювачі ризику – даний ефект і пропорція все одно зберігалися. Додатково до цього, Палмер і його команда виявили, що пологи у вихідні додатково збільшували шанс того, що жінка, яка народжує, набувала інфекцію під час перебування в лікарні.

Поки вчені не знають, з чим пов'язаний цей ефект, і вони планують розкрити причини появи "ефекту вихідних", як його зараз називають медики, у своїх майбутніх дослідженнях на більш великих групах людей.