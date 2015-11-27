Американські вчені створили унікальну базу даних біотоксинів для медичних досліджень

11:45, 27 листопада 2015
Зарубіжні новини
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Вчені зібрали в каталозі результати величезної кількості досліджень щодо використання токсинів як знеболюючих лікарських засобів для лікування таких захворювань, як рак, діабет, ожиріння і серцева недостатність.

Специалисты описали почти 43 тыс. эффектов воздействия различных токсинов на организм человека / Фото: novostispb.ru

Фахівці Медичного центру Колумбійського університету описали майже 43 тисячі ефектів впливу різних токсинів на організм людини, в тому числі як знеболюючих і лікарських засобів.

Створена перша у світі терапевтична база даних токсинів біологічного походження, повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал Scientific Data.

У базі даних, сформованій фахівцями Медичного центру Колумбійського університету, описується майже 43 тисячі ефектів впливу різних токсинів на організм людини.

Вчені зібрали в каталозі результати величезної кількості досліджень щодо використання токсинів як знеболюючих лікарських засобів для лікування таких захворювань, як рак, діабет, ожиріння і серцева недостатність. Хоча сучасна медицина використовує лише невелику частину токсинів, автори бази даних сподіваються, що їх каталог стимулюватиме відкриття нових ліків та методів лікування.

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