Американські вчені створили унікальну базу даних біотоксинів для медичних досліджень

Фахівці Медичного центру Колумбійського університету описали майже 43 тисячі ефектів впливу різних токсинів на організм людини, в тому числі як знеболюючих і лікарських засобів.

Створена перша у світі терапевтична база даних токсинів біологічного походження, повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал Scientific Data.

У базі даних, сформованій фахівцями Медичного центру Колумбійського університету, описується майже 43 тисячі ефектів впливу різних токсинів на організм людини.

Вчені зібрали в каталозі результати величезної кількості досліджень щодо використання токсинів як знеболюючих лікарських засобів для лікування таких захворювань, як рак, діабет, ожиріння і серцева недостатність. Хоча сучасна медицина використовує лише невелику частину токсинів, автори бази даних сподіваються, що їх каталог стимулюватиме відкриття нових ліків та методів лікування.