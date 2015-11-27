Медики заборонили робити прибирання на вихідних

Вихідні повинні бути тим часом, коли організм набирається сил і відпочиває. На практиці це часто не так. Лікарі склали рекомендації, що стосуються того, як проводити вихідні, передає meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Не можна переїдати та налягати на жирне, фастфуд, алкоголь, що не так просто, приймаючи до уваги походи по родичах, зустрічі з друзями та інші розважальні заходи, які випадають на вихідні. Такі вихідні зіпсують не тільки фігуру, але і здоров'я. Фахівці наголошують: щоб задовольнити потяг до шкідливої їжі, достатньо лише трохи цукру або солі. А ще можна всі десерти ділити з друзями - так порція вийде меншою.

Читайте такожЗвичка довго спати на вихідних збільшує ризик розвитку діабету та інфарктуСпати занадто багато теж шкідливо. Це так званий соціальний джетлаг. Максимально допустиме зрушення у графіку пробудження - одна година. Якщо ви не любите валятися на вихідних, це не означає, що всі сили варто віддавати домашнім справам, що накопичилася за тиждень. Насправді, все просто: потрібно рівномірно розподіляти домашні справи протягом робочого тижня.

Організм не може відпочити і в тому випадку, якщо кожні вихідні - "День бабака". Фахівці рекомендують вводити нові види діяльності, починаючи зі спортивних занять і походів в музей, закінчуючи прогулянками за містом. У такому разі розвантаження отримає не тільки фізика, але і психіка.