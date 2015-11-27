Успіх шлюбу навчилися прогнозувати за тональністю голосу подружжя

Вчені зі США розробили комп'ютерний алгоритм, що дозволяє за допомогою аналізу голосу спрогнозувати успіх сімейних стосунків. Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Proceedings of Interspeech, а коротко про них повідомляє lenta.ru з посиланням на Daily Mail.

Створений ученими алгоритм дозволив з точністю 79 відсотків передбачити успіх і невдачі у побудові та розвитку сімейних стосунків. Він аналізує тональні особливості голосу. Зокрема, алгоритм оцінює інтенсивність і частоту мовлення подружжя.

У своїй роботі вчені записали бесіди більш як ста сімейних пар, які протягом двох років відвідували терапевтичні сеанси з метою поліпшення і підтримки своїх стосунків. Після цього фахівці протягом п'яти років стежили за розвитком взаємовідносин у цих сім'ях.

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Терапевти, які розмовляли з подружжям, змогли дати правильний прогноз розвитку стосунків в парі тільки в 75 відсотках випадків. Вчені збираються використовувати розроблене програмне забезпечення на сеансах сімейної терапії.

Дослідження авторів підтримує Національний науковий фонд США. Його метою є збереження сімей та попередження виникнення проблем у них. В подальшому з цією ж метою вчені планують зайнятися вивченням тілесних рухів подружжя і аналізом проголошуваних ними слів.