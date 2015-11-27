Успіх шлюбу навчилися прогнозувати за тональністю голосу подружжя
Вчені збираються використовувати розроблене програмне забезпечення на сеансах сімейної терапії.
Вчені зі США розробили комп'ютерний алгоритм, що дозволяє за допомогою аналізу голосу спрогнозувати успіх сімейних стосунків. Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Proceedings of Interspeech, а коротко про них повідомляє lenta.ru з посиланням на Daily Mail.
Створений ученими алгоритм дозволив з точністю 79 відсотків передбачити успіх і невдачі у побудові та розвитку сімейних стосунків. Він аналізує тональні особливості голосу. Зокрема, алгоритм оцінює інтенсивність і частоту мовлення подружжя.
У своїй роботі вчені записали бесіди більш як ста сімейних пар, які протягом двох років відвідували терапевтичні сеанси з метою поліпшення і підтримки своїх стосунків. Після цього фахівці протягом п'яти років стежили за розвитком взаємовідносин у цих сім'ях.
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Терапевти, які розмовляли з подружжям, змогли дати правильний прогноз розвитку стосунків в парі тільки в 75 відсотках випадків. Вчені збираються використовувати розроблене програмне забезпечення на сеансах сімейної терапії.
Дослідження авторів підтримує Національний науковий фонд США. Його метою є збереження сімей та попередження виникнення проблем у них. В подальшому з цією ж метою вчені планують зайнятися вивченням тілесних рухів подружжя і аналізом проголошуваних ними слів.