2014 рік став рекордним за кількістю нових випадків ВІЛ у Європейському регіоні - ВООЗ

Ріст епідемії ВІЛ-інфекції в основному обумовлений ситуацією у східній частині регіону, де кількість випадків ВІЛ за останнє десятиліття зросла в 2 рази, відзначають експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зростання захворюваності насамперед пов'язано з гетеросексуальної передачею, однак частота інфікування при вживанні ін'єкційних наркотиків також залишається на високому рівні. В організації підкреслюють, що дві третини випадків ВІЛ-інфікування відбувається серед корінних мешканців країн Європи, тоді як на мігрантів припадає лише одна третина встановлених випадків ВІЛ.

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«З 2004 року показники вперше діагностованих випадків ВІЛ у деяких країнах ЄС і ЄЕЗ зросли більш ніж вдвічі, при цьому в інших державах впали на 25%. Проте в цілому ситуація з епідемією ВІЛ залишається без змін. Це означає, що заходи по боротьбі з вірусом в ЄС і ЄЕЗ виявилися недостатньо ефективними», – зазначила виконуюча обов'язки директора Європейського центру із запобігання і контролю захворювань (ECDC) Андреа Аммон (Andrea Ammon).

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У ВООЗ звернули увагу, що майже половина випадків ВІЛ-інфекції в Європейському регіоні діагностується на пізніх стадіях, що підвищує ризики погіршення самопочуття пацієнта, його смерті і передачі ВІЛ. Хоча кількість випадків СНІДу в країнах Європейського регіону постійно знижується, в 2014 році дві третини нових діагнозів СНІДу було поставлено паралельно з виявленням ВІЛ або незабаром після нього.

У Європейський регіон ВООЗ входить 53 країни (у тому числі Росія і Україна) із загальним населенням 900 млн осіб.