Технологія замороження органів стане досконалішою

Дослідницька група з Університету Орегона (Oregon State University) отримала нові дані про технології вітрифікації, що перешкоджає утворенню кристалів льоду при заморожуванні, пише Медпортал. При вітрифікації заморожена вода переходить в склоподібний стан. Адам Хіггінс (Adam Higgins) і його колеги вважають, що використання такого підходу дозволить почати використовувати кріоконсервації більш широко.

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Основною складністю, яка виникає при заморожуванні, є виникнення кристалів льоду, які можуть пошкодити цілісність клітин і тканин. Впоратися з цією проблемою допомагає використання кріопротекторів, наприклад, етиленгліколю. Втім, і це не є ідеальним рішенням – кріопротектори нерідко мають токсичну дію.

Автори розробили спеціальну математичну модель для пошуку найменш токсичних і найбільш ефективних кріопротекторів. Їм вдалося підібрати вдалі комбінації, використання яких підвищило кількість живих клітин, розморожених після вітрифікації, з 10% до 80%. Вчені вважають, що в найближчому майбутньому за допомогою нової технології вони почнуть заморожувати тканини і навіть цілі органи.