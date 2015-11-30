Створено першу базу даних зоотоксинів

В першу базу даних увійшли відомості про їх властивості та фізіологічний вплив на організм людини / Фото: vitaest-s.ru

Інформація про загальнодоступний портал VenomKB була опублікована у журналі Nature, пише Ремедіум.

У базі даних можна знайти результати понад 5 тис. досліджень, що описують досвід застосування зоотоксинів як анальгетиків і терапевтичних засобів при онкологічних і серцево-судинних захворюваннях, діабеті та ожирінні.

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Завдяки використанню автоматичного пошуку по медичній літературі творцям VenomKB вдалося зібрати трохи більше 42,7 тис. унікальних записів про вплив зоотоксинів на людину.

Розробники бази даних сподіваються, що зібрана в одному місці інформація про тварин отрути дозволить прискорити створення нових терапевтичних препаратів на основі зоотоксинів.