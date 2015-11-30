Вживання білих овочів запобігає розвитку раку шлунка

У списку продуктів, завдяки яким знижується ризик захворіти на рак печінки, також фігурують білокачанна капуста, кучерява капуста, селера, пишуть Новини Ізраїлю.

Всі ці овочі містять велику кількість вітаміну C, який є антиоксидантом.

Вчені відзначають, що пиво, міцні спиртні напої, сіль і консерви підвищують шанси захворіти на рак.