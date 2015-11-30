Вживання білих овочів запобігає розвитку раку шлунка
10:48, 30 листопада 2015Зарубіжні новини
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Китайські вчені дійшли висновку, що вживання в їжу у великих кількостях таких білих овочів як цвітна капуста, картопля і цибулю в три рази знижує ризик захворіти на рак шлунка.
Вживання картоплі знижує ризик захворювання на рак шлунка / newsru.co.il
У списку продуктів, завдяки яким знижується ризик захворіти на рак печінки, також фігурують білокачанна капуста, кучерява капуста, селера, пишуть Новини Ізраїлю.
Всі ці овочі містять велику кількість вітаміну C, який є антиоксидантом.
Вчені відзначають, що пиво, міцні спиртні напої, сіль і консерви підвищують шанси захворіти на рак.
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