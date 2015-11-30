Водорості виявилися дуже корисним для серця продуктом

Дослідники з Данії з'ясували, що вживання сухих водоростей зменшує ризик розвитку хвороб серця і судин. Всього 5-10 грамів продукту в щоденному раціоні достатньо, щоб зміцнити здоров'я. За словами фахівців, водорості багаті амінокислотами, вітамінами та мінералами, повідомляє meddaily.ru з посиланням на "RuNews24".

До того ж, у водоростях мало калорій. Значить, вони легко засвоюються. Вчені кажуть, що сухі водорості стануть хорошою приправою для різних страв. Дослідники додають: при вживанні водоростей з м'ясом кількість клітковини в їжі набагато зростає. До речі, інше дослідження показало: кава захищає від серцево-судинних захворювань.

Щоб на чверть знизити ризик інфаркту та інших хвороб серця і судин, потрібно випивати по 3-5 чашок кави в день. Фахівці поки не знають, чому кава так впливає на серцево-судинну систему. Можливо, справа в антиоксидантах і протизапальних речовинах, що містяться в кавових зернах.