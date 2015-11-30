Аспірин захищає нейрони мозку від хвороби Альцгеймера - вчені

Масштабний аналіз властивостей аспірину і його природних аналогів показав, що ліки на базі саліцилової кислоти можна використовувати для захисту клітин мозку від загибелі / www.damex.ru

Продукти розпаду аспірину в крові захищають клітини мозку від наслідків розвитку хвороби Альцгеймера і не дають їм гинути. Цю властивість можна використовувати для створення ліків, що уповільнюють і зупиняють хід нейродегенеративних захворювань, стверджують вчені, що опублікували статтю в журналі PLoS One, пише РИА Новости.

"Фермент GAPDH, який ми довгий час вважали задіяним виключно в метаболізмі глюкози в організмі, виявився одним з учасників міжклітинного "спілкування". Наша робота показує, що на даний білок можна впливати за допомогою похідних саліцилової кислоти і запобігати розвитку різних хвороб мозку", — заявив Соломон Снайдер (Solomon Snyder) з університету Джона Гопкінса в Балтіморі (США).

Снайдер і його колеги з'ясували, що аспірином і його похідними можна замінити цілий ряд вкрай рідкісних і дорогих препаратів, які медики сьогодні намагаються пристосувати для лікування хвороби Альцгеймера і деяких інших нейродегенеративних захворювань, намагаючись розкрити механізми дії цих ліків на організм на клітинному рівні.

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Для цього вчені використовували високошвидкісну систему аналізу реакцій між аспірином, продуктами його розпаду в організмі і різними білками і ферментами, які можна знайти в живій клітині, яка дозволила їм простежити за тим, з якими молекулами взаємодіяло ліки.

Виявилося, що продукти розпаду аспірину в крові – саліцилова кислота та її похідні – здатні зв'язуватися і реагувати на молекули ферменту GAPDH. Це речовина, як показали експерименти Снайдера, не тільки відповідає за метаболізм глюкози, але і за те, як активно клітина транспортує білки в своє ядро.

При розвитку деяких нейродегенеративних захворювань, у тому числі хвороби Альцгеймера і Паркінсона, молекули багатьох білків, в тому числі і самого GAPDH, пошкоджуються, і починають порушувати роботу клітини. Якщо досить велика їх кількість проникає в ядро, то клітина запускає програму "самознищення", апоптоз, і вмирає.

Як показують досліди, аспірин і багато аналоги саліцилової кислоти, які можна знайти в китайських народних ліках і в коренях лакриці, здатні нейтралізувати GAPDH і тим самим захищати ядро від "вторгнення" пошкоджених молекул білків. Тому ліки на базі аспірину і його більш сильних аналогів, як вважає Снайдер і його колеги, можна використовувати для боротьби з цими хворобами.