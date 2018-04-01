Нікотинової залежності немає, бажання палити — тільки в голові

Кожного року 31 травня відзначається Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням. Те, що з ним потрібно боротися, ясно, як божий день. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ), із тютюновим димом пов’язано близько 90% всіх випадків раку легенів і 25% серцево-судинних захворювань — основних причин смертності в країні, а крім того, 75% хронічних бронхітів, імпотенція і безліч інших недуг. Тому в усьому світі і приймаються всілякі конвенції з боротьби із сизим змієм.

Поки що в антитютюновій війні наша держава терпить поразку. Підтвердження цього — динаміка статистики кількості людей, що палять, в країні. Якщо за даними Національного репрезентативного дослідження, яке проводив Інформаційний Центр з Проблем Алкоголю і Наркотиків, у 2000-му році в Україні палило 58% чоловіків і 14% жінок, то в 2008-му, за даними Коаліції громадських організацій і ініціатив "За Україну, вільну від тютюнового диму", цей показник вже складав 67% чоловіків (найвищий показник серед країн Європи) і 20% жінок (найвищий показник серед країн СНД).

Одна з найгірших ознак поразки в "справі тютюну" — тенденція до помолодіння курців. За даними опитування Українського інституту соціологічних досліджень ім. Яременка, проведеного в 2006 році, палити наші підлітки починають з 11 років. В Україні порятунок тих, що палять — справа рук самих курців: медиків, що займаються виведенням із нікотинової залежності, в поліклініках немає, є вони тільки в приватних медцентрах і просять за свої послуги немало. Але якщо людина серйозно вирішила кинути палити, вона це може зробити і сама. Про те, як це зробити, розповів "Сегодня" головлікар Київського міського Центру здоров`я Отто СТОЙКА.

ГОТОВНІСТЬ №1

Перш за все налаштуйтеся на відмову від куріння психологічно. Для цього, по-перше, визначте плюси цього кроку: скільки ви заощадите грошей, часу, здоров`я, по-друге, складіть план дій. Виберіть день відмови від куріння, обведіть його в календарі червоним. Виробити в собі мотивацію можна у такий спосіб: за 5 хвилин до сну і через 5 хвилин після пробудження, в період, коли організм найбільш розслаблений, вимовляйте вголос або про себе словесні формули типу: "Через три дні я покидаю палити", на наступний день — "Через два дні я кидаю палити" і т.д. При цьому уникайте частинки не, щоб підсвідомість не почала чинити опір.

Щоб не нагадувати собі про шкідливу звичку, обов`язково викиньте з дому, машини, гаража, всі предмети, пов`язані з курінням. До них належать попільнички, запальнички, сигарети "на чорний день". Також прагніть не відвідувати вечірки: по-перше, там багато палять, по-друге, сама атмосфера (алкоголь, душевна компанія) зможе стати провокуючим чинником — і ви закурите. А ще добре підговорити приятеля або подругу кинути разом із вами. Коли поряд знаходиться людина, яка бореться з тим же, що і ви, це додає сил і рішучості.

ПРОЦЕС ПІШОВ

Коли прийде призначений день, не дозволяйте собі думати, що кидаєте палити назавжди. Від цієї думки людині здається, що це нелегке завдання. Натомість просто кожен ранок давайте собі слово, що сьогодні ви не викурите жодної сигарети. Якщо ви відчуваєте, що відмовитися повністю для вас важко, кидайте поступово. Щодня викурюйте на одну сигарету менше, ніж напередодні — до тих пір, поки не прийде день, в який за планом палити не треба. Коли виникає потяг, з`їдайте замість сигарети жменьку насіння, цукерку, яблуко. Якщо ви палили міцні сигарети, перейдіть на більш легкі, якщо палили легкі, перейдіть на безнікотинові сигарети — на основі чабрецю. Вони продаються в аптеках у вільному доступі. Але у будь-якому випадку врешті-решт знижуйте дозу і "зав`язуйте".

ДОПОМОЖИ СОБІ САМ

У перші дні без сигарет у багатьох виникає така проблема, як запор. Не варто кидатися в крайність і приймати проносне. Є краще рішення — вранці, відразу ж після пробудження, випити 1—2 чашки теплої кип`яченої води. Після сніданку, втім як і після кожного прийому їжі, полощіть рот 1—2%-м розчином таніну або м`ятним настоєм. Ці маніпуляції притуплять бажання закурити. Протягом дня пийте багато рідини — вода і соки-фреш. Вони допоможуть швидше вивести токсини, накопичені за "димні" роки. Особливо хороший в цьому плані грейпфрутовий сік — у ньому значний вміст вітаміну С, який "виганяє" з організму сигаретні шлаки.

ЯКЩО ПУХНУТЬ ВУХА

Якщо турбує синдром відміни нікотину — "пухнуть вуха", "крутить пальці" і дуже тягне закурити, потрібно зібрати волю в кулак і зробити дихальну вправу: повністю видихнувши повітря з легенів, на декілька секунд затримати дихання і глибоко вдихнути. Не рекомендується робити цю вправу за кермом — після її виконання в 5 разів збільшується надходження кисню в мозок — може запаморочитися голова. Після цього можна провести експрес-самомасаж. Понатискавши на зони, багаті біологічно активними точками, рефлекторно посилюється кровообіг і спазми, що викликають синдром відміни, проходять. Вправи для самомасажу показав психотерапевт Олександр Фартушний. Тривалість кожної вправи — до хвилини.

Вправа 1. По черзі розімніть пальці рук. Масажуйте кожну фалангу.

Вправа 2. Розімніть кисті. Зводьте їх таким чином: складайте пальці в "замок", обертайте міцно стислими кулаками.

Вправа 3. Помасажуйте вушні раковини, особливо добре опрацьовуйте мочки вух.

КУДИ БІГТИ, ЯКЩО НЕМАЄ БАЖАННЯ ПАЛИТИ І НЕМАЄ СИЛ КИНУТИ

Проте не всім залежним вдається кинути шкідливу звичку. Рано чи пізно дорога приводить курця в приватні медклініки, де вони і одержують допомогу. Як правило, щоб розпрощатися з нікотином, достатньо 3—5 відвідин фахівця протягом місяця. Якщо один візит в середньому по Києву коштує 120—150 грн., то означає, "відкупитися" від шкідливої звички можна за 480—750 грн. Крім того, після того, як ви кинули, близько тижня може турбувати синдром відміни нікотину. Його лікування — ще близько 150 грн. Що ж пропонують в клініках?

ЯКЩО ПОТРІБНО КИНУТИ ПАЛИТИ

ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЯ

У чому суть. Психотерапія, направлена на усвідомлення причини, що примушує людину братися за сигарети і знищення цього комплексу шляхом ліквідації цієї причини або зміну ставлення до неї.

Скільки потрібно сеансів. 3—5 сеансів.

Вартість. Один сеанс коштує 120—150 грн.

Кому підійде. Тим, хто любить "копатися" в собі

КОДУВАННЯ

У чому суть. Лікування складається з двох частин. На першій психотерапевт готує людину до відмови від тютюну. Якийсь час людина вариться в своїх думках, потім приходить на другий сеанс, де фахівець і програмує на зникнення потягу. За бажанням пацієнта програма кодування тютюнової залежності складається на будь-який термін. До сеансу необхідно протягом 24 годин не палити.

Скільки потрібно сеансів. 1—2 сеанси.

Вартість. 130—150 грн.

Кому підійде. Людям емоційного складу.

ГІПНОЗ

В чому суть. Людина вводиться в глибокий транс і в цьому стані їй в підсвідомість забивають думку про відсутність потягу до тютюну.

Скільки потрібно сеансів. Один.

Вартість. Близько 200 грн.

Кому підійде. Тільки тим, на кого решта всіх психотерапевтичних методів не подіяла. В першу чергу пробувати його не рекомендується.

ЯКЩО МУЧИТЬ НІКОТИНОВА "ЛОМКА"

ЛІКИ

У чому суть. Людина приймає пігулки, жує жувальні гумки або наклеює пластири, що містять знижену дозу нікотину або нікотиноподібні речовини, що "обманюють" обмін речовин людини, оскільки ніби вона покурила.

Скільки днів потрібно лікуватися. В середньому — 10 днів.

Вартість. Ліки на один прийом — близько 30 грн.

ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ

У чому суть. Завдяки спеціальній методиці на тілі людини активізуються крапки, що відновлюють вироблення речовин, дефіцит яких має тютюнозалежна людина.

Скільки потрібно сеансів. 1—2.

Вартість. Один сеанс коштує 150—170 грн.

Не варто зневірятися, якщо бажане не вийшло і стався зрив. "Ті, хто хоче кинути палити, не завжди досягають результату з першого разу. — каже Головний лікар Київського міського центру здоров`я Отто Стойка.— в більшості випадків повне позбавлення від шкідливої звички стається тільки з 3—4 разу. Але якщо ви протрималися місяць, потяг зникне".

ЩО ДОПОМОГЛО КИНУТИ ПАЛИТИ ЗІРКАМ?

Павлу Зіброву — слово. Народний артист палив зі шкільної лави. Зав`язав зі шкідливою звичкою шість років тому, бо дав слово рідній людині. "Мати перед смертю попросила мене не палити, — згадує співак, — і я дав їй слово більше не "диміти". А щоб менше тягнуло, я віддав свою улюблену запальничку першому зутрічному".

Коментар. Такий спосіб ефективний для людей, у яких в житті є щось святе. Для когось це мати, для когось — дитина, кохана людина. Якщо дати їм клятву, це спрацьовує. Але якщо людина готова "все віддати", це не його шлях.

Гарику Кричевському — перебір. Виконавець "блатних" пісень не розлучався з пачкою сигарет 11 років. Кинув від перебору нікотину. "На записі одного з альбомів я дуже багато палив. Сигарета за сигаретою, декілька пачок на день. І воднораз мені стало ніяково і я просто відчув, що остання сигарета була зайвою. Ніякої ломки і опухання вух не було і ні у кого з моїх знайомих, які кидали палити, теж, все це міф".

Коментар. Спосіб "перебору" потрібно узяти на замітку батькам, охочим відучити чадо палити. Правильно ця процедура проводиться так: застукавши на гарячому, узяти сина (дочку) за руку, відвести в затишне місце і примусити палити у вашій присутності сигарету за сигаретою. Фрази для озвучування процесу: "Пали, пали, напалюйся", "Тепер ти зрозумів? Щоб більше ніколи!" і т.п."

Лесю Подерв’янському — абстракція. Кинути палити дуже легко, стверджує письменник, головне хотіти цього і уміти абстрагуватися. «Ніякої фізичної залежності немає, бажання палити — тільки в голові. — говорить автор соромливої версії "Гамлета" — Тому в ту хвилину, коли хочеться узяти сигарету, досить абстрагуватися, подумати про хороше. Сила волі тут ні при чому, це просто психотехніка. Через тиждень бажання палити зникає».

Коментар. Позитив — кращі ліки від стресу. Цей прийом використовується і в психотерапевтичній техніці, коли у момент потягу до сигарети людина відволікається на малюнок, медитацію з уявленням природи, свого улюбленого місця, неба. Для зміцнення ефекту на піці цих переживань психотерапевт може несподівано пустити в обличчя струмінь тютюнового диму. Тоді людина краще розуміє, яка це гидота.

Що, окрім нікотину містить тютюновий дим?

Тютюновий дим — це суміш газів, пари і найдрібніших частинок твердих речовин. Всього їх близько 4000. Гази і пари — це 90 відсотків. Основний газ — чадний (З, монооксид вуглецю). «Тверда» складова — приблизно 10% диму. Що ж до неї належить?

Ацетон — головний компонент рідини для зняття лаку з нігтів.

Бензпирен — один із сильних канцерогенів, також міститься у вугільній смолі.

Бутан — легкозаймиста рідина, додають у паливні продукти.

Кадмій — хімічний елемент, що пошкоджує печінку, нирки і мозок.

Миш`як — отруйна речовина, що використовується для вбивання нервів у стоматології, канцероген.

Полоній-210 — радіоактивний елемент, канцероген.

Гліколь — речовина, яку додають в антикорозійну рідину.

Фенол — отрутохімікат, який використовують при виготовленні пластмаси і дезинфекції приміщень.

Свинець — хімічний елемент, при отруєнні яким ушкоджуються клітини головного мозку.

Формальдегід — токсичний хімікат, що використовується для бальзамування померлих.

Толуол — токсичний компонент соснової смоли і нафти, входить до складу багатьох лаків і фарб.

Ціаністий водень — вбиває імунну систему легенів, призводить до бронхіту.

П`ЯТЬ МІФІВ ПРО КУРІННЯ

1. Сигарети знімають стрес

Ні, підсилюють. Нікотин, що міститься в тютюнових виробах, викликає викид адреналіну, внаслідок чого у людини підвищується тиск, прискорюється серцебиття, підвищується рівень цукру в крові, через що тютюн підвищує чутливість до стресу. Але разом із цим нікотин ще й отруйний, оскільки токсично діє на мозок. Окрім нього, з тютюновим димом в організм потрапляє безліч інших шкідливих речовин, які поступово призводять до погіршення здоров`я. І чим воно стає слабкіше, тим більше схильною до стресів стає людина.

2. Кинувши палити, можна набрати вагу

Тільки на короткий час. Через декілька місяців, прожитих без сигарет, вага стає нормальною, тому що організм оздоровлюється і саморегулюється.

3. Пасивне куріння не може серйозно нашкодити

Може. Люди, що регулярно знаходяться в зоні дії тютюнового диму, частіше за інших страждають на ті ж захворювання, що і курці, аж до раку.

4. Кальян менш шкідливий, ніж сигарети

Ні. Вода, через яку проходить дим, очищає тільки від крупних твердих частинок. Завдяки тому, що такий дим вдихається легше, дрібні фракції, що залишилися, потрапляють у легені глибше, через що шкода, яка заподіюється одним курінням кальяну, рівна шкоді від 40 викурених сигарет.

5. Повністю очиститися від смол у легенях неможливо

Можливо. Але для цього потрібно близько 5 років.

Дмитро Гуцало