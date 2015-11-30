Позбавлення від зайвих кілограмів запобігає розвиток остеоартрозу

Відомо, що зайва вага є одним з факторів ризику розвитку остеоартрозу. Найчастіше страждають колінні суглоби – у випадку повного руйнування хрящової тканини потрібна операція по заміні суглоба, повідомляє Медпортал.

Група вчених з Каліфорнійського університету (University of California) під керівництвом Олександри Герсинг (Alexandra Gersing) з'ясувала, що позбавлення від зайвої ваги допомагає уповільнити процес дегенерації хрящової тканини.

Вчені показали, як схуднення впливає на стан колінних суглобів. У дослідженні взяли участь 506 осіб, що страждали різними ступенями ожиріння. У всіх у них був виявлений ризик розвитку остеоартрозу або ж була діагностована початкова або середня стадія захворювання.

Читайте такожЧи в порядку ваші суглоби? ТестВсі учасники дослідження були розділені на три групи. Люди, які входили до контрольної групи, не худнули, ті, хто входив у другу групу, позбулися лише від декількох зайвих кілограмів, і, нарешті, учасники третьої групи втратили понад 10% своєї ваги. Всі пацієнти піддавалися процедурі МРТ, за допомогою якої визначався стан хрящової тканини.

Спостереження тривали протягом 4 років і виявилося, що дегенерація хрящової тканини у тих, хто скинув більше 10% початкового ваги, сповільнилася. А ось стан колінних суглобів учасників, які не втрачали вагу, і тих, хто схуд незначно, було практично однаковим. Вчені відзначають, що втрата ваги, поряд з помірним фізичним навантаженням здатні запобігти розвитку остеоартрозу.

Найближчим часом автори також планують з'ясувати, як впливає діабет, який часто розвивається у огрядних людей, на стан колінних суглобів.