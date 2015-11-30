Учені встановили, що куріння "травки" руйнує структуру мозку

Виявляється, високі концентрації канабісу пошкоджують важливу частину мозку, що відповідає за зв'язок між двома півкулями. Це з'ясували вчені з Королівського коледжу і Університету Сапієнца, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News. Відомо: тривале вживання марихуани підвищує ризик психозу. Ймовірно, причина в тому, що у любителів конопель змінюється мозок.

Фахівці вивчали наслідки вживання сканка - найбільш поширених на сьогодні сортів конопель, що мають виражений специфічний запах. Сьогодні в цих сортах марихуани набагато більше тетрагідроканнабінолу (ТГК), ніж десять років тому. ТГК - активний компонент рослинного наркотику. У попередніх дослідженнях його не раз пов'язували з психотичними симптомами.

Читайте такожКуріння "травки" впливає на чоловічу психіку сильніше, ніж на жіночуВчені з'ясували, що часте використання сканка сильно змінювало структуру білої речовини головного мозку. Це відбувалося незалежно від розвитку психозу. Фахівці виявили: чим більше людина курила конопель, і чим вищою була концентрація ТГК, тим сильніше страждав мозок. За словами дослідників, зловживання сканком призводило до підвищення середнього коефіцієнта дифузії (MD). Це маркер пошкодження білої речовини.