Поза людини уві сні розповість про її характер і настрій

Вчені вважають, що поза, в якій людина спить, і її положення на ліжку говорять про її риси характеру і несуть багато іншої корисної інформації. Як зазначає meddaily.ru/ з посиланням на iAfrica.com, також фахівці виявили зв'язок пози сну і настрою людини в рамках опитування 1000 осіб. Якщо ви хочете почати ранок з хорошим настроєм, краще спати на лівій стороні ліжка. Отже, люди, які сплять на лівій стороні ліжка, на 8% частіше мали друзів, і їм подобалася їхня робота. Вони на 4% частіше прокидалися в хорошому настрої і на 9,5% частіше дивилися на життя позитивно.

А ось ті, хто спав на правій стороні ліжка, на 9% частіше воліли перебувати у власній компанії, на 7% частіше вставали з поганим настроєм, на 5% частіше були песимістами і на 3% частіше не любили свою роботу. Багато опитаних вважали за краще спати на самоті. Це робили 36% респондентів. А кожен десятий спав з дитиною або твариною.

Що стосується зв'язку пози сну і якостей характеру, то, за словами Кріса Ідзиковськи, 15% людей сплять на боці з витягнутими уздовж тіла руками, як колода. І це показник раціональної, розслабленої і одночасно розкутої особистості. Якщо людина спить на боці з витягнутими перед собою руками, то перед нами складна особистість, дружелюбна, але цинічна.

Поза "солдат" (на спині з витягнутими вздовж тіла руками) пов'язана з відданістю і чесністю. При цьому сплять на животі з повернутою головою великі мрійники та сильні особистості, які мають або особливо чутливі, або іноді грубі сторони. У свою чергу поза "ембріона" (так спить 41% людей, переважно жінки) говорить про чутливу, емоційну натуру, яка боїться постраждати від болю.