Бородаті чоловіки ставляться до жінок ворожіше

Вчені з Суінбернського технологічного університету опитали більш як 500 чоловіків у віці від 18 до 72 років. Приблизно у кожного сьомого з десяти була борода або щетина. Фахівців цікавило, чи залежало ставлення добровольців до жінок від кількості рослинності на обличчі, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Independent.

Відомо, що сексизм може бути ворожим або доброзичливим. Ворожий сексизм - це антипатія або неприязнь до жінок. У подібному випадку чоловіки домінують над жінками і принижують їх у спробі втримати владу в своїх руках. Для доброзичливого сексизму характерні благородство і позитивний погляд на жінок. Наприклад, такі чоловіки відкривають перед представницями прекрасної статі двері і завжди самі платять за вечерю.

Лише третина опитаних не увійшла до групи доброзичливих або ворожих сексистів. Дослідження показало: бородаті чоловіки ставилися до жінок ворожіше за гладко виголених учасників. За словами фахівців, нічого дивного немає в тому, що ворожі сексисти відрощують бороди. Адже рослинність на обличчі - це ознака мужності і домінування.