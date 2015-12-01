Склянка води з ложкою цукру ефективніша за енергетики

Значна кількість напоїв, призначених для забезпечення енергією під час занять спортом, містить сахарозу або суміш глюкози і фруктози, а також чисту глюкозу. Однак дослідники виявили, що комбінування різних джерел цукру підвищує швидкість, з якою він може бути поглинений в кишечнику, пишуть Новини Ізраїлю.

У новому дослідженні вчені оцінили вплив фізичних вправ на витривалість (велосипедні перегони на довгі дистанції) на рівень глікогену в печінці і вивчили, як різні напої допомагають зберегти рівень глікогену і уникнути втоми. Виявилося, що найбільш ефективними є напої з глюкозою або сахарозою. Проте, вчені відзначили, що використання чистої глюкози призводить до дискомфорту в кишечнику, і пропонують використовувати як альтернативу сахарозу або просто цукор у воді.

Під час тренування тривалістю понад дві з половиною годин вчені рекомендують вживати до 90 грам цукру в годину, розбавляючи по 8 г на 100 мл води. Фахівці вважають, що додавання звичайного цукру в пляшку з водою перед великим спортивними змаганнями може зіграти вирішальну роль у перемозі.