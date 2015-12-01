Домашні тварини захищають дітей від тривожного розладу

У дослідженні вчених з Медичного центру Бассет, Університету Оклахоми і Медичної школи Дартмутського коледжу взяли участь 643 дитини у віці 6-7 років. У 370 дітей була собака, а у 273 - ні. Батьки відповіли на питання про тварину, а також про фізичне і психічне здоров'я дітей, пише meddaily.ru з посиланням на Science World Report.

Дослідження показало: 12% дітей, у яких вдома жила собака, страждали від тривожного розладу порівняно з 21% дітей без цього домашньої тварини. Так, судячи з усього, собаки знижують ризик тривожного розладу. Правда, можливо, діти, у яких є собаки, спочатку менш тривожні.

Читайте такожДомашні тварини захищають дітей від астми, показало дослідженняПопередні дослідження показали, що взаємодія з собакою сприяє виробленню окситоцину ("гормону кохання"). Крім того, вона знижує рівень гормону стресу - кортизолу. Фахівці припускають: наявність собаки в дитинстві запобігає розвиток серйозних розладів психіки в більш пізньому віці.