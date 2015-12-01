Криза середнього віку існує - психологи

Першим про існування періоду, коли людина незадоволена всім, що вона зробила, і усвідомлює, що багато чого треба встигнути до власної смерті, в 1965 році заговорив Елліотт Жак (Elliott Jaques) у книзі «Смерть і криза середнього віку», пише Медпортал.

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У 2009 році група психологів з Цюриха опублікувала критику на цю теорію. Прийнято вважати, що в період «кризи» у людей збільшується кількість психологічних проблем, однак реальних підтверджень цьому знайти не вдавалося.

Нове дослідження вчених з Університету Мельбурна (University of Melbourne) показує, що дійсно багато людей менше всього задоволені своїм життям приблизно в 40 років. Щоб прийти до таких висновків, дослідники проаналізували зміни сприйняття життя й благополуччя десятків тисяч людей з Австралії, Великобританії та Німеччини. Учасників просили оцінити, наскільки вони задоволені своїм життям, використовуючи для відповідей шкалу від 1 до 7.

Виявилося, що залежність рівня щастя і задоволеності життям від віку можна зобразити у вигляді U-подібної кривої, де саме «дно» і є криза середнього віку.

Вчені підкреслюють, що дані дослідження свідчать про те, що криза середнього віку розвивається саме через зміни якості життя конкретної людини, а не через порівнювання з іншими.