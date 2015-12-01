Вчені вперше протестують препарат проти старіння

Дослідники довели, що метформін – протидіабетичний препарат подовжує життя тварин, Управління з контролю над продуктами і ліками США (FDA) схвалило проведення подальших випробувань, в ході яких буде встановлено, чи буде спостерігатися подібний ефект у людей, повідомляють Новини Ізраїлю.

Один з авторів роботи, професор Гордон Літгоу з інституту досліджень по проблемам старіння у Каліфорнії, вивчає цю тему вже 25 років і зазначає, що антивікові препарати ніколи раніше не проходили випробувань на людях.

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За даними вчених, старіння не є неминучою частиною життя, тому що всі клітини містять у ДНК "проект", за яким тіло може функціонувати правильно необмежений час: наприклад, деякі морські мешканці не старіють зовсім. Однак протягом життя в процесі роботи органів відбуваються мільярди поділів клітин, і з кожним поділом накопичуються "помилки". Коли їх накопичується дуже багато, тіло не може впоратися з їх наслідками: наприклад, при онкологічних захворюваннях клітини більше не володіють здатністю позбавлятися від мутацій, і виникають пухлини; при хворобі Альцгеймера мозок припиняє позбавлятися липких бляшок, і розвивається недоумство.

Вчені вважають кращим антивіковим препаратом метформін, широко використовується для лікування цукрового діабету, денна доза якої коштує $0.15. Метформін збільшує кількість молекул кисню, які надходять у клітину, що підвищує її стійкість і довговічність.

Бельгійські дослідники протестували метформін на хробаках аскариди і виявили, що вони не тільки повільніше старіли, але і довше залишалися здоровими, а тривалість життя мишей, які отримували метформін, збільшилася на 40%, а їх кістки стали сильнішими. Пацієнти з цукровим діабетом, які приймають метформін, жили довше, ніж ті, які не приймали ліки, навіть якщо у середньому вони повинні були померти на вісім років раніше.

Дослідники планують почати випробування препарату взимку 2016 року за участі 3 тисяч випробовуваних у віці 70-80 років, які мають ризик розвитку раку, хвороб серця і недоумства. Вчені планують довести, що препарат здатний уповільнити процес старіння і зупинити розвиток захворювань.